Le proposte di sanzione ’Assolta’ la Tartuca Una diffida per Brigante
di Laura Valdesi SIENA Questa volta il giudice paliesco ha preso molti in contropiede. Perché ha accolto, a differenza di come spesso è accaduto negli anni passati, le ragioni addotte da fantini e Contrade a loro discolpa, dopo aver mosso le accuse. Una questione molto sentita dalle Consorelle e che aveva portato anche ad ipotizzare una revisione del meccanismo della giustizia paliesca, saltando il secondo step in quanto reputato inutile. Di sicuro una questione affrontata anche dalla commissione per la revisione del regolamento che sta ancora lavorando. Per quanto riguarda i fantini Carburo, che a luglio correva nella Chiocciola (vedi articolo a sinistra) è stato assolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Di qui "una valutazione della sussistenza di circostanze oggettive attenuanti che incidono sul quantum della sanzione", Quanto alla Contrada, la Tartuca, per lei nessun provvedimento visto che è ...