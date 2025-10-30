Le prime parole dell'amica di Beatrice Bellucci morta in un incidente stradale sulla Colombo | Dove sta mamma?
"Dove sta la mamma?": sono queste le prime parole pronunciate da Silvia Piancazzo, l'amica di Beatrice Bellucci morta in un incidente stradale sulla Colombo a Roma. La giovane, per il momento, non ricorderebbe nulla dell'incidente dello scorso venerdì. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le prime parole dell’amica di Beatrice Bellucci, morta in un incidente stradale sulla Colombo: “Dove sta mamma?” - ": sono queste le prime parole pronunciate da Silvia Piancazzo, l'amica di Beatrice Bellucci morta in un incidente stradale ... Si legge su fanpage.it
Beatrice Bellucci, l’amica Silvia Piancazzo non ricorda niente dell'incidente. «Quando arriva mamma?» - Silvia Piancazzo, la giovane sopravvissuta allo schianto sulla Colombo, lo chiede con un filo di voce. Riporta ilmattino.it
Beatrice Bellucci morta in incidente sulla Colombo, sfogo del papà: "Con corse clandestine non c'entra nulla" - Il padre di Beatrice Bellucci, la ragazza morta in un incidente a Roma, sulla Colombo, smentisce l'ipotesi delle corse clandestine: le sue parole ... Riporta virgilio.it