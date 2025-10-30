Le prime parole dell'amica di Beatrice Bellucci morta in un incidente stradale sulla Colombo | Dove sta mamma?

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Dove sta la mamma?": sono queste le prime parole pronunciate da Silvia Piancazzo, l'amica di Beatrice Bellucci morta in un incidente stradale sulla Colombo a Roma. La giovane, per il momento, non ricorderebbe nulla dell'incidente dello scorso venerdì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

