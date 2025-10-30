Le previsioni meteo di oggi 30 ottobre ad Avellino
A Avellino oggi nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
