Le parole dolcissime di Antonella Clerici per Andrea Delogu | commozione in diretta VIDEO

Sono ore di profonda tristezza per il mondo della televisione italiana, che si stringe attorno ad Andrea Delogu dopo la tragica scomparsa del fratello Evan, morto a soli 18 anni in un incidente stradale. Il giovane ha perso la vita mentre era in sella alla sua moto, dopo aver perso il controllo del mezzo e impattato contro un palo della luce. Una notizia che ha sconvolto il pubblico e i colleghi della conduttrice, impegnata in queste settimane tra Ballando con le stelle e La Porta Magica. In segno di vicinanza, molti volti noti della Rai e dello spettacolo hanno espresso pubblicamente il loro affetto alla conduttrice. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Le parole dolcissime di Antonella Clerici per Andrea Delogu: commozione in diretta (VIDEO)

