Le pagelle Voti alterni per gli apuani nella gara persa in casa del Cesena Melegoni la sorpresa Finotto letale in attacco

BLEVE 6. Esce bene su Diao e nella ripresa su Shpendi. Per il resto poco impegnato. RUGGERI 5,5. L’ammonizione presa ad inizio partita un po’ lo condiziona. Non è reattivo come al solito. Dal 58’ ZANON 6. Entra da esterno basso e fa il suo. ILLANES 6. Alterna salvataggi provvidenziali, uno sul tiro di Berti nel primo tempo, a qualche amnesia. In ritardo sul gol del raddoppio. IMPERIALE 6. Anche lui si perde Berti nel 2-0 del Cesena ma finisce in crescendo. BOUAH 6. Primo tempo troppo timido. Nella ripresa inizia a spingere e scodella qualche buon cross. ZUELLI 6. Tra i migliori nella prima frazione; l’unico ad impensierire il Cesena con le sue incursioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net