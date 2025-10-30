Le pagelle Voti alterni per gli apuani nella gara persa in casa del Cesena Melegoni la sorpresa Finotto letale in attacco
BLEVE 6. Esce bene su Diao e nella ripresa su Shpendi. Per il resto poco impegnato. RUGGERI 5,5. L’ammonizione presa ad inizio partita un po’ lo condiziona. Non è reattivo come al solito. Dal 58’ ZANON 6. Entra da esterno basso e fa il suo. ILLANES 6. Alterna salvataggi provvidenziali, uno sul tiro di Berti nel primo tempo, a qualche amnesia. In ritardo sul gol del raddoppio. IMPERIALE 6. Anche lui si perde Berti nel 2-0 del Cesena ma finisce in crescendo. BOUAH 6. Primo tempo troppo timido. Nella ripresa inizia a spingere e scodella qualche buon cross. ZUELLI 6. Tra i migliori nella prima frazione; l’unico ad impensierire il Cesena con le sue incursioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
#Avellino, i voti dopo l’1-1 con il #Pescara QUI LE PAGELLE MOTIVATE ? https://shorturl.at/vxv6i Vai su Facebook
Chi convince davvero? Le pagelle lo dicono: voti medi per i “quasi”, flop per chi non centra l’identità, top per chi regge palco e brano. Spoiler: Pier C vola, Black Cats no. #XFactor2025 #Bootcamp https://allmusicitalia.it/x-factor/x-factor-2025-bootcamp-pagelle- - X Vai su X
Le pagelle di Napoli-Genoa: i top e i flop della partita - Gli azzurri la ribaltano al Maradona grazie a Anguissa e Hojlund. Si legge su ilmattino.it