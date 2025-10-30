Le pagelle prestazione positiva della squadra di D’Angelo Di Serio da applausi | crea occasioni e fa l’assist Mateju Wis e Jack lasciano pochi spazi in difesa

SARR 4: per 66’ spettatore non pagante, combina il patatrac commettendo un clamoroso errore di palleggio, con Lasagna ad approfittarne. Ma è proprio necessario coinvolgere sistematicamente il portiere nell’impostazione, specie quando lo stesso ha più volte avuto incertezze con la palla al piede? MATEJU 6,5: un maciste sulla cui fisicità si scontrano gli avversari, determinante un suo salvataggio in area. WISNIEWSKI 6,5: si rivede ai livelli a lui propri, provvidenziale una sua chiusura su Lasagna lanciato in contropiede. JACK 6,5: sulle orme del temibile Lasagna, gli inibisce le giocate usando tecnica e reattività. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

