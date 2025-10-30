Le pagelle Camara fa la differenza in attacco Ogden ci mette energia | 13 rimbalzi

Robinson 6. Inizio scintillante, che spicca ancor di più visto il grigiore generale. Poi, quando la squadra col passare dei minuti si accende, lui si spegne. Poco incisivo nei momenti più importanti della partita, finisce con un assist. Denegri 5. Serata no di un giocatore che raramente cicca completamente la partita. Succede con Roseto e allora va bene così, anche perché la squadra vince. Chiude con 3 punti, frutto di un 18 dal campo. Ci aggiunge pochino, solo due rimbalzi e due assist. Marini 7. Segna il canestro che chiude i conti e tranquillizza l’intero Flaminio, quello in isolamento del +8 a due minuti dalla sirena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Camara fa la differenza in attacco. Ogden ci mette energia: 13 rimbalzi

Leggi anche questi approfondimenti

Le mie pagelle di #Napoli-#Inter 2-1. #Sommer 5 - Sul secondo gol non è reattivo. #Akanji 5 - Più lento e impreciso del solito. #Acerbi 5 - Una delle partite in cui ha faticato di più. #Bastoni 5.5 - Anche lui stasera ha commesso qualche errore. #Dumfries 5.5 - P Vai su Facebook

Pisa-Roma 0-1, le pagelle: Dybala fa sempre la differenza, Soulè scotta - Il successo di Pisa è firmato dal duo argentino che fa ballare il tango al Pisa nella ripresa. Si legge su leggo.it

Le pagelle dell'Italia - Beccari fa la differenza, Giuliani fa il possibile. Che sfortuna Oliviero - Si fa valere fra i pali e anche nelle uscite alte che all’ultimo Mondiale ci costarono una goleada proprio contro le svedesi. Si legge su m.tuttomercatoweb.com

PAGELLE E TABELLINO MILAN-ATALANTA 0-1: Lookman fa la differenza, Leao e Pulisic no - Ecco i migliori e i peggiori della partita All’Atalanta basta una giocata per portare a casa i tre ... Si legge su calciomercato.it