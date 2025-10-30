le opere a cinque cerchi passerella sul frodolfo taglio del nastro anticipato

BORMIO La nuova passerella sul Frodolfo fa bella mostra di sé nella Magnifica Terra. Consegnata, con due mesi di anticipo, è una delle opere olimpiche. Doppio taglio del nastro con il sindaco Silvia Cavazzi su un lato e l’assessore Viola Giacomelli, in rappresentanza del Consiglio comunale dei Ragazzi, sull’altro: due delegazioni che si sono riunite al centro del ponte per celebrare l’inaugurazione di un’opera particolarmente attesa. Finanziata da Regione Lombardia nell’ambito degli interventi per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, assegnata a Cal, Concessioni autostradali lombarde, e realizzata dalla Costruzioni Pruneri di Grosio, è la prima opera olimpica a essere inaugurata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

