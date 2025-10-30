Le milizie delle RSF hanno ucciso oltre quattrocento pazienti nell’ultimo ospedale di Al Fashir in Sudan

Nei giorni scorsi, le milizie delle Rapid Support Forces ( RSF ) hanno massacrato oltre quattrocentosessanta persone, tra pazienti dell’ultimo ospedale funzionante di Al Fashir, in Sudan, e familiari che si trovavano lì in visita. Il Paese è da tempo dilaniato da una brutale guerra civile e, dopo un anno di assedio le RSF hanno espugnato all’esercito sudanese la città. Dal momento della conquista, Al Fashir è teatro di omicidi, violenze di vario tipo ed esecuzioni di massa; secondo quanto riportato dalle Joint Forces, oltre duemila civili avrebbero perso la vita nelle ultime ore, ma avere una stima più precisa e attendibile delle vittime è pressoché impossibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le milizie delle RSF hanno ucciso oltre quattrocento pazienti nell’ultimo ospedale di Al Fashir, in Sudan

