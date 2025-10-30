Le maschere italiane in pellegrinaggio a Roma con lo Dsèvod
Un pellegrinaggio carico di significato ha portato a Roma, martedì 28 ottobre 2025, oltre cento maschere provenienti da tutta Italia, guidate da Maurizio Trapelli, conosciuto da tutti come Dsèvod, la maschera simbolo di Parma. Accanto alle maschere dell’Emila Romagna, Dsèvod, Sandrone e la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Maschere Italiane Centro di Coordinamento Nazionale. . @fanpiùattivi Enzo Colacino Maschere Italiane a Parma Gruppo Folk BRIGHELLA Enzo Colacino Valerio Corradi Leandro Falletti Ilenia Spimpolo - facebook.com Vai su Facebook
Roma, in Vaticano il Giubileo delle maschere italiane - Si è tenuto in Vaticano il Giubileo delle maschere italiane, con Pulcinella, Colombina, dame e cavalieri in costumi tipici. Da tg24.sky.it
Pellegrinaggio giubilare a Roma. La carica dei 2.600 dal Piceno - 600 i fedeli delle diocesi di Ascoli e San Benedetto che parteciperanno al pellegrinaggio giubilare a Roma in programma oggi. Scrive ilrestodelcarlino.it
Corteo Roma, sequestrate maschere antigas e mazze su pullman - Intercettati durante i controlli di sicurezza preventivi ai caselli autostradali, predisposti per il corteo nazionale per la Palestina che partirà a breve a Roma, un'auto e due pullman di manifestanti ... Lo riporta ansa.it