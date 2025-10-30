Le gru migranti tornano a popolare le rive del Po

Puntuali come ormai avviene da alcuni anni, le golene del Po più nascoste accolgono la migrazione delle gru cenerine. In questi giorni stormi in volo sono stati avvistati lungo le più umide aree golenali, dove questo grande volatile, alto oltre un metro e con apertura alare che supera i due metri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

