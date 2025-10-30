Le fiamme si alzano dal vano motore | a fuoco un' utilitaria

Forlitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rogo è divampato all'improvviso dal vano motore. In fiamme una Lancia Y. L'incendio si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 14.30, in via Copernico. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Auto a fuoco in A14, fiamme dal motore: arrivano i pompieri - È andata distrutta dalle fiamme un’auto del tipo Audi Q3, alimentata a gasolio. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Alzano Vano Motore