Le fiamme si alzano dal vano motore | a fuoco un' utilitaria
Il rogo è divampato all'improvviso dal vano motore. In fiamme una Lancia Y. L'incendio si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 14.30, in via Copernico. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
