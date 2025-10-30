Le disavventure londinesi di madre e figlio nell’epoca dell’ignoranza col wi-fi

Teresa aveva sedici anni, che quando non ne hai ancora compiuti quindici sembrano tantissimi, era bionda, era spagnola, e parlava bene italiano. La incontrai in un college a Canterbury nell’estate dell’87, le chiesi se avesse studiato italiano a scuola, lei disse di sì ma che non era servito a niente, «poi l’anno scorso sono stata tre mesi a Londra e ho imparato l’italiano». Ci sono ancora italiani che la cosa che Teresa aveva capito quasi quarant’anni fa – che a Londra sono tutti italiani – non si arrendono ad accettarla. Parlano in italiano tra di loro convinti che intorno a loro nessuno li capisca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

