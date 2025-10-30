le critiche dei cattolici polacchi a kasia smutniak che interpreta la madonna hanno ben poco di cattolico

Ah, se solo i cattolici polacchi fossero cattolici! Non protesterebbero perché Mel Gibson ha affidato il ruolo della Madonna a Kasia Smutniak, lamentandosi perché l’attrice a loro dire sostiene l’aborto. Se fossero cattolici, saprebbero che un film non è il Vangelo e che, pertanto, non gli si può attribuire alcun valore dottrinale. Se fossero cattolici, crederebbero nella grazia e dedurrebbero che immedesimarsi nel ruolo santo può illuminare financo la peggiore delle peccatrici. Se fossero cattolici, saprebbero che lungo secoli di arte sacra hanno posato come Madonne signore dai trascorsi discutibili, ciò nondimeno tuttora esposte nelle chiese alla venerazione dei fedeli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

