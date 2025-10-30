Le condizioni meteo peggiorano | diramata l’allerta arancione

Bolognatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte ondata di maltempo sulla città di Bologna e sul territorio metropolitano. Nella giornata di ieri, mercoledì 29 ottobre, la Regione Emilia-Romagna e l’Arpae avevano pubblicato un’allerta di colore giallo per rischi idraulici e idrogeologici. Con il passare delle ore, però, sono aumentate le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: avverse condizioni meteorologiche, allerta gialla in 4 regioni - Le condizioni meteo tornano a peggiorare su diverse regioni italiane, con piogge in intensificazione, venti forti e un generale calo delle temperature. Scrive ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Condizioni Meteo Peggiorano Diramata