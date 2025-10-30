Le Badie vuole attenzione | Ancora orfani della piazza

Meno di un anno fa, l’amministrazione Bugetti accoglieva con favore l’istanza dei residenti del quartiere Le Badie, una zona di circa 7000 abitanti, che si erano riuniti per sottoscrivere una petizione con circa 600 firme. La richiesta era chiara e determinata: la costruzione di una piazza che potesse rivitalizzare il quartiere, un’area puramente residenziale che, purtroppo, non dispone di spazi adeguati per l’incontro e la socializzazione, tipici di altri quartieri della città. Edoardo Carli, ex consigliere comunale Pd e uno dei promotori della petizione, sottolinea l’importanza e la necessità di uno spazio pubblico per stimolare la socialità tra i residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

