Le assurde immagini della tigre che fa la tac in ospedale
Il Big Cat Sanctuary ha sottoposto a una tac Luca, Django e Mo, tre felini con problemi di mobilità, grazie a un’unità mobile. La tigre, il leopardo e il ghepardo sono stati sedati e poi portati nel macchinario. È successo in Gran Bretagna e le foto stanno facendo il giro del paese grazie alla loro stranezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
C'è un festival dove le persone si lanciano la cacca. Le immagini assurde sono diventati virali: ecco cosa succede davvero e perché - facebook.com Vai su Facebook
Le assurde immagini della tigre che fa la tac in ospedale - Il Big Cat Sanctuary ha sottoposto a una tac Luca, Django e Mo, tre felini con problemi di mobilità, grazie a un’unità mobile ... Secondo fanpage.it
Le leggi assurde di New York, dove è vietato farsi i selfie con una tigre - A New York sono in vigore diverse leggi davvero particolari, alcune di queste con origini sconosciute, altre introdotte per necessità. Si legge su blitzquotidiano.it