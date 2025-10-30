Le associazione del Terzo Settore in Prefettura | chiesti interventi straordinari su sicurezza e legalità

Nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre scorso il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, ha ricevuto le 15 associazioni del Terzo Settore che da settembre chiedevano di essere ascoltate al Palazzo del Governo. È stato consegnato un documento stilato dalle associazioni in cui, oltre all’analisi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

