Le aperture straordinarie dei siti museali della Provincia di Salerno per il 1° Novembre

Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 1° Novembre, Ognissanti, la Pinacoteca Provinciale di Salerno, il Museo Archeologico Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula saranno aperti al pubblico dalle 9:00 alle 14:00, mentre il Castello Arechi dalle 9:00 alle 17:00. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

