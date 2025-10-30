Le aperture straordinarie dei siti museali della Provincia di Salerno per il 1° Novembre

Sabato 1° Novembre, Ognissanti, la Pinacoteca Provinciale di Salerno, il Museo Archeologico Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula saranno aperti al pubblico dalle 9:00 alle 14:00, mentre il Castello Arechi dalle 9:00 alle 17:00.

