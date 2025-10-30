Le aperture gratuite dei Musei di Ateneo nella prima domenica del mese

Pisatoday.it | 30 ott 2025

Ogni prima domenica del mese i musei del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa aprono le loro porte gratuitamente a cittadini e turisti per diffondere il ricco patrimonio storico, scientifico e artistico in essi custodito.Domenica 2 novembre l’ingresso è gratuito alle Collezioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

