Le anticipazioni di giovedì 30 ottobre del Grande Fratello
Giovedì 30 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”. Giovedì 30 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e, l’appassionata e pungente Sonia Bruganelli. Dopo il confronto avuto nel corso della precedente puntata, Valentina ha continuato a osservare il comportamento del suo compagno Domenico e quello di Benedetta e ha deciso di tornare nella Casa, questa volta, per restare. Una sorpresa per Simone, dopo un lungo periodo di distacco, potrà incontrare il padre. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Grande Fratello, anticipazioni 30 ottobre: Valentina nuova concorrente (e Domenico trema) eliminazione choc, polemiche - Questa sera assisteremo a un vero e proprio colpo di scena all’interno della Casa più spiata d’Italia: l’ingresso di una nuova concorrente porterà scompiglio? Scrive libero.it
Grande Fratello, anticipazioni sesta puntata di giovedì 30 ottobre: un incontro speciale, un ritorno e il candidato all’eliminazione - Ecco quali saranno i temi della puntata di questa sera giovedì 30 ottobre del Grande Fratello, in diretta su Canale 5. Segnala mondotv24.it
