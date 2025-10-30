Giovedì 30 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”. Giovedì 30 ottobre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e, l’appassionata e pungente Sonia Bruganelli. Dopo il confronto avuto nel corso della precedente puntata, Valentina ha continuato a osservare il comportamento del suo compagno Domenico e quello di Benedetta e ha deciso di tornare nella Casa, questa volta, per restare. Una sorpresa per Simone, dopo un lungo periodo di distacco, potrà incontrare il padre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Le anticipazioni di giovedì 30 ottobre del “Grande Fratello”