Le 5 idee per un magico ponte d' Ognissanti in Brianza e dintorni
Dopo la notte di Halloween, questo primo lungo weekend è l'occasione ideale per una passeggiata fuori città. Ecco allora i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare in Brianza e nei dintorni. Qualche meta per trascorrere un bel fine settimana ammirando. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il periodo più magico dell’anno sta per cominciare ? Sabato 1 e domenica 2 novembre, Bianchi 1902 di #Azzate apre le porte alla stagione delle feste con un evento imperdibile per chi ama l’atmosfera natalizia e le idee regalo originali e raffinate. Nel gr - facebook.com Vai su Facebook
Le 5 idee per un magico ponte d'Ognissanti in Brianza e dintorni - A meno di un'ora di macchina da Monza esiste una delle case stregate più famose nel mondo, inserita dalla rivista americana Buzzfeed nella lista delle abitazioni infestate più misteriose e inquietanti ... Lo riporta monzatoday.it