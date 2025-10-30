Le 5 armi che dominano Battlefield 6 | scopri quali sbloccano i giocatori professionisti per primi

Con 41 armi primarie disponibili al lancio, Battlefield 6 presenta un arsenale che può intimidire anche i veterani della serie. La domanda che ogni giocatore si pone nelle prime ore di gioco è sempre la stessa: quale arma dovrei usare. La risposta non è semplice, ma fortunatamente alcune delle migliori opzioni sono disponibili fin dai primi livelli di progressione, rendendo la scalata competitiva meno frustrante di quanto si possa pensare. . La bellezza di questo sistema di sblocco è che non dovrai macinare decine di ore prima di mettere le mani su un’arma competitiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Le 5 armi che dominano Battlefield 6: scopri quali sbloccano i giocatori professionisti per primi

