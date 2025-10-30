Lazkano sospettato di doping dopo una misteriosa lunga malattia | la Red Bull BORA lo licenzia in tronco

La notizia della sospensione del giovanissimo talento spagnolo Oier Lazkano da parte dell'UCI per "continue anomalie sul passaporto biologico" ha aperto il fianco a forti sospetti sulle reali condizioni del 25enne. La Red Bulla BORA, che lo ha licenziato in tronco, lo aveva già tolto dalle corse in aprile sostenendo una "misteriosa" malattia inficiante. 🔗 Leggi su Fanpage.it