Lazio Sentinel 2030 | Frosinone punta su videosorveglianza e intelligenza artificiale per una città più sicura

L’approvazione del progetto “Lazio Sentinel 2030”, sostenuto con fondi FESR dalla Regione Lazio, rappresenta una svolta importante per la sicurezza urbana e l’innovazione tecnologica nei Comuni capoluogo del territorio.L’iniziativa, attesa da tempo, mira a dotare le città di sistemi integrati di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Frosinone, piani regolatori e aree per case popolari: bando della Regione, sei milioni per i Comuni - La Regione Lazio, infatti, ha stanziato 6 milioni di euro per stimolare la predisposizione e la stesura di strumenti urbanistici fondamentali per l'assetto futuro di paesi e cittadine, anche in chiave ... Da ilmessaggero.it

Lazio. Potenziati gli ospedali delle province, 35 mln di euro per Latina e Frosinone - Assegnati anche i 3 milioni per il Goretti di Latina, altri 3 per Terracina, e quasi 6 milioni per Formia e Fondi. Lo riporta quotidianosanita.it

Frosinone è la città più inquinata d’Italia: quali sono i comuni del Lazio nel report di Legambiente - Quest'anno il punto più inquinato di Italia si trova nel Lazio: si tratta di un triste primato quello guadagnato da Frosinone, in particolare Frosinone Scalo, dove la ... Secondo fanpage.it