“La mia assistita Evelina Sgarbi prova, oltre a grandissima preoccupazione per la salute del padre cardiopatico con un cancro alla prostata e trattato farmacologicamente per la depressione con psicofarmaci, un profondo senso di sconcerto e repulsione per il cinismo di chi persevera nell'alimentare una immagine falsata ai danni di un uomo anziano e malato, pensando di far credere al mondo che Vittorio Sgarbi goda di buona salute e faccia le scale agilmente. Ribadisco il concetto: dobbiamo tutti adoperarci per salvare l'uomo Vittorio e non continuare questa fiction fatta di furbate e fotoshop. Alla udienza Evelina Sgarbi c'era e ha visto un padre affaticato e con lo sguardo assente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'avvocato di Evelina Sgarbi: "Vergognoso continuare ad alimentare una fiction ai danni di un uomo anziano e malato"