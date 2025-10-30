L' avvocato di Evelina Sgarbi | Vergognoso continuare ad alimentare una fiction ai danni di un uomo anziano e malato

“La mia assistita Evelina Sgarbi prova, oltre a grandissima preoccupazione per la salute del padre cardiopatico con un cancro alla prostata e trattato farmacologicamente per la depressione con psicofarmaci, un profondo senso di sconcerto e repulsione per il cinismo di chi persevera nell'alimentare una immagine falsata ai danni di un uomo anziano e malato, pensando di far credere al mondo che Vittorio Sgarbi goda di buona salute e faccia le scale agilmente. Ribadisco il concetto: dobbiamo tutti adoperarci per salvare l'uomo Vittorio e non continuare questa fiction fatta di furbate e fotoshop. Alla udienza Evelina Sgarbi c'era e ha visto un padre affaticato e con lo sguardo assente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

