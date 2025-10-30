Lavoro | Cgil Roma e Pomezia Inps accoglie due istanze su mancato riconoscimento d’inabilità
Roma, 30 ottobre 2025 – L’Inps ha accolto due istanze presentate dal patronato Inca Cgil relative al mancato riconoscimento dell’inabilità al lavoro e della pensione di vecchiaia anticipata per due lavoratori, con invalidità non inferiore all’80%. La notizia è stata diffusa da Cgil Roma e Lazio insieme alla Cgil Roma Sud Pomezia Castelli, che sottolineano come l’istituto abbia annullato i dinieghi iniziali e disposto un riesame delle pratiche alla luce di nuovi pareri medico-legali. Le organizzazioni sindacali parlano di un passo importante verso il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori e auspicano che i riesami si concludano rapidamente con esito positivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
