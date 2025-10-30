Lavori in partenza tra le vie Pisignano e Melona | tutte le modifiche alla viabilità

Cesenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì, e fino a mercoledì 12 novembre, verranno eseguiti i lavori di sistemazione della spalletta del ponte sul canale Lagnano, in prossimità dell’intersezione tra via Pisignano e via Melona. L’intervento, richiesto e realizzato dal Consorzio di Bonifica con l’esecuzione a cura. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

