Lavori in partenza tra le vie Pisignano e Melona | tutte le modifiche alla viabilità
A partire da lunedì, e fino a mercoledì 12 novembre, verranno eseguiti i lavori di sistemazione della spalletta del ponte sul canale Lagnano, in prossimità dell’intersezione tra via Pisignano e via Melona. L’intervento, richiesto e realizzato dal Consorzio di Bonifica con l’esecuzione a cura. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
Al via i lavori per la nuova rotatoria in Via Ponticelli a servizio del Polo Scolastico 0-6 Il Comune di Trecastelli ha annunciato l'inizio dei lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria in Via Ponticelli, la cui partenza è prevista per il giorno 27 ottobre 2025. Ta - facebook.com Vai su Facebook
Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi in alcune vie dell’abitato Pisignano - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Pisignano frazione di Vernole (LE). Riporta corrieresalentino.it