Lavori in partenza tra le vie Pisignano e Melona | tutte le modifiche alla viabilità

A partire da lunedì, e fino a mercoledì 12 novembre, verranno eseguiti i lavori di sistemazione della spalletta del ponte sul canale Lagnano, in prossimità dell’intersezione tra via Pisignano e via Melona. L’intervento, richiesto e realizzato dal Consorzio di Bonifica con l’esecuzione a cura. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it