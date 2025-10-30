Lavori del lotto 3 della Ragusa-Catania a ritmo lento Adorno M5S presenta un' interrogazione
"A due anni dall'inizio dei lavori, finanziati dal Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, da risorse di Anas e, limitatamente al lotto 2, anche in parte da fondi della Regione Siciliana POC 2014-2020, lo Stato di avanzamento dei lavori del lotto 3 della Ragusa -. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
Ragusa-Catania, lotto 3 in enorme ritardo. M5S: “Opera strategica per la Sicilia orientale, Schifani intervenga al più presto”. Palermo, 29/10/2025. “A due anni dalla consegna dei lavori all'impresa, il lotto 3 della Ragusa-Catania è fermo solo al 3,13 per cento d - facebook.com Vai su Facebook
Ragusa-Catania, lotto 3 in enorme ritardo. M5S: “Opera strategica, Schifani intervenga al più presto” - "A due anni dalla consegna dei lavori all'impresa, il lotto 3 della Ragusa- Secondo radiortm.it
Ragusa-Catania, lotto 3 in enorme ritardo. M5S: “Opera strategica per la Sicilia orientale, Schifani intervenga al più presto” - “A due anni dalla consegna dei lavori all’impresa, il lotto 3 della Ragusa- Da lavalledeitempli.net
Webuild, iniziati lavori viadotto autostrada Ragusa-Catania - Catania, corridoio cruciale per la viabilità del versante orientale dell'isola. Da ansa.it