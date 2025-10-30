Lavori del lotto 3 della Ragusa-Catania a ritmo lento Adorno M5S presenta un' interrogazione

Cataniatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"A due anni dall'inizio dei lavori, finanziati dal Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, da risorse di Anas e, limitatamente al lotto 2, anche in parte da fondi della Regione Siciliana POC 2014-2020, lo Stato di avanzamento dei lavori del lotto 3 della Ragusa -. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

lavori lotto 3 ragusaRagusa-Catania, lotto 3 in enorme ritardo. M5S: “Opera strategica, Schifani intervenga al più presto” - "A due anni dalla consegna dei lavori all'impresa, il lotto 3 della Ragusa- Secondo radiortm.it

lavori lotto 3 ragusaRagusa-Catania, lotto 3 in enorme ritardo. M5S: “Opera strategica per la Sicilia orientale, Schifani intervenga al più presto” - “A due anni dalla consegna dei lavori all’impresa, il lotto 3 della Ragusa- Da lavalledeitempli.net

Webuild, iniziati lavori viadotto autostrada Ragusa-Catania - Catania, corridoio cruciale per la viabilità del versante orientale dell'isola. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Lotto 3 Ragusa