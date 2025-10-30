Lavori alle condotte stop all' erogazione idrica | ecco le zone interessate

Rubinetti a secco per due ore, nella mattinata di martedì 4 novembre, in alcune strade della zona portuale di Salerno. La società Salerno Sistemi ha infatti annunciato un'interruzione programmata dell'erogazione idrica, fissata dalle ore 9.30 alle 11.30, per consentire lo svolgimento di lavori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

