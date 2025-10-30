Lavori alle condotte stop all' erogazione idrica | ecco le zone interessate
Rubinetti a secco per due ore, nella mattinata di martedì 4 novembre, in alcune strade della zona portuale di Salerno. La società Salerno Sistemi ha infatti annunciato un'interruzione programmata dell'erogazione idrica, fissata dalle ore 9.30 alle 11.30, per consentire lo svolgimento di lavori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
AVVISO LAVORI SULLA RETE IDRICA Si informa la cittadinanza che sono in corso lavori di sistemazione di alcune perdite alle condotte adduttrici dell’acquedotto Durante le operazioni potrebbero verificarsi brevi sospensioni dell’erogazione i - facebook.com Vai su Facebook
Lavori alle condotte, a Casacalenda via l'acqua dalle 21.30 - Il motivo: lavori ancora in corso da parte di Molise Acque per la riparazione di una condotta ... Scrive rainews.it
Perdita sulla condotta di Fiumefreddo, problemi idrici a Messina. Ecco le zone maggiormente interessate - E' stata riscontrata una grossa perdita in località piano Bagni a Santa Margherita. Secondo rtp.gazzettadelsud.it
Messina, grossa perdita alla condotta a Santa Margherita: stop all'erogazione da oggi. Disagi nella zona centro-nord - 00 e fino al completamento dei lavori e al successivo riempimento della rete ... msn.com scrive