lavori al canal del rio chiude via don minzoni traffico rivoluzionato

CARRARA Proseguono i lavori di adeguamento idraulico per le piene di portata duecentennale sul Canal del Rio, il più importante corso d’acqua tombato della città. Da lunedì ci sarà una rivoluzione della viabilità dal momento che il cantiere si sposterà in via don Minzoni. Per questo il tratto compreso tra via Roma e via Aronte sarà chiuso al traffico con sosta interdetta su entrambi i lati della carreggiata, via Roma sarà a doppio senso nel tratto tra via don Minzoni e via Roma, con obbligo di svolta a destra per chi percorre la via Roma lato monte. Previsto anche un cambio del senso di marcia in via Roma, nel tratto tra via Roma e via don Minzoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

