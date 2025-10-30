Lavorare per il Comune di Lecco | aperte quattro posizioni
Lavorare per il Comune di Lecco: aperte quattro posizioni - L'ente di Palazzo Bovara è alla ricerca di un funzionario amministrativo, di un vicecomandante e di due agenti della Polizia locale. Segnala leccotoday.it