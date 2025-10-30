Lavinio giro di vite contro lo spaccio | tre arresti e due denunce

Anzio, 30 ottobre 2025 – I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato un’importante operazione di controllo del territorio presso l a stazione FES di Lavinio e nelle aree circostanti, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante l’attività, sono state identificate 192 persone e controllati 96 veicoli. Due uomini di nazionalità marocchina sono stati arrestati in quanto gravemente indiziati per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo è stato sorpreso mentre lanciava un involucro sui binari, contenente 30 g di hashish. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

