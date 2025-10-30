Lavinio Controllo del territorio presso la stazione e nelle aree circostanti I Carabinieri arrestano tre persone e ne denunciano due

Cronachecittadine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine LAVINIO – I militari della Compagnia Carabinieri di Anzio hanno effettuato un’importante operazione di controllo del territorio presso la stazione L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

lavinio controllo del territorio presso la stazione e nelle aree circostanti i carabinieri arrestano tre persone e ne denunciano due

© Cronachecittadine.it - Lavinio. Controllo del territorio presso la stazione e nelle aree circostanti. I Carabinieri arrestano tre persone e ne denunciano due

News recenti che potrebbero piacerti

lavinio controllo territorio pressoLavinio, giro di vite contro lo spaccio: tre arresti e due denunce - Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, una donna è stata denunciata perché trovata in possesso di 6 g di hashish e 0,4 g di marijuana e ... Segnala ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Lavinio Controllo Territorio Presso