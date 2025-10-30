L’autunno imperversa | piogge sparse e cielo nuvoloso

Una profonda area di bassa pressione centrata a ovest delle isole britanniche trasporta umide correnti atlantiche verso l’Europa, in un contesto di temperature sopra le medie stagionali. La nostra regione verrà interessata in maniera parziale tra oggi e domani, in maniera maggiore nel fine settimana per l’arrivo di una nuova perturbazione. Le previsioni a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 30 ottobre 2025 Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso con piogge residue su bassa pianura e settori orientali della regione, in graduale esaurimento. Tra pomeriggio e sera cielo nuvoloso sui settori meridionali, alternanza di annuvolamenti e qualche schiarita altrove. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’autunno imperversa: piogge sparse e cielo nuvoloso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Persistono le piogge sparse e un graduale calo termico - La perturbazione, che si è palesata con l'equinozio d'autunno, dominerà l'Italia ancora per diversi giorni. Come scrive ansa.it

Che tempo farà nei prossimi giorni? Calo termico e piogge sparse - La perturbazione, che si è palesata con l’equinozio d’autunno, dominerà l’Italia ancora per diversi giorni. Lo riporta blitzquotidiano.it