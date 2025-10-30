Caramello, nocciola, cioccolato: sono queste le ispirazioni del toffee brunette, il nuovo castano avvolgente perfetto per l’autunno (e l’inverno). Immaginate i dolcetti inglesi a base di burro, zucchero, sciroppo e latte che, portati a fusione insieme e lasciati raffreddare, prendono la colorazione tipica del caramello bruno. Il risultato è un colore dorato ma anche ramato, che arricchisce tutti i tagli capelli, acquisendo ancora più profondità solo sotto la giusta luce. Questo autunno è dedicato al toffee brunette. Si tratta di un colore che unisce la punta cromatica più calda del caramello e il classico castano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’autunno è tutto del toffee brunette, il castano color caramella