L' autunno di Bernabé | poco incisivo e in cerca della zolla giusta
Ripartire: è stata la parola del day after a Collecchio. Al Mutti Training Center, il Parma si è ritrovato dopo la sconfitta di Roma per preparare il derby con il Bologna. Una sconfitta - seppur di misura contro la prima della classe - è pur sempre una sconfitta e non può generare felicità. Ma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
