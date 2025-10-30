L' autunno di Bernabé | poco incisivo e in cerca della zolla giusta

Parmatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ripartire: è stata la parola del day after a Collecchio. Al Mutti Training Center, il Parma si è ritrovato dopo la sconfitta di Roma per preparare il derby con il Bologna. Una sconfitta - seppur di misura contro la prima della classe - è pur sempre una sconfitta e non può generare felicità. Ma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Autunno Bernab233 Poco Incisivo