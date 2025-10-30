AREZZO "È nostro dovere ristabilire la verità dei fatti, dopo le numerose e gravi imprecisioni circolate sulla stampa". Così gli avvocati Sara Bono e Fabio Appiano, legali di Eleonora Budini, la donna che il 2 aprile 2024, in via Lumière ad Arezzo, investì tragicamente Daniel Rus. La vicenda penale si è conclusa con un patteggiamento a un anno di reclusione, pena sospesa per la conducente, decisione contro cui la moglie di Rus ha iniziato uno sciopero della fame. Secondo la ricostruzione della difesa, quella sera Budini, alla guida della sua Fiat Punto in direzione via Morse, avrebbe investito Rus mentre attraversava sulle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’automobilista che travolse Rus: "Minacce dopo il patteggiamento"