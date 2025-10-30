L' automobilista che ha travolto e ucciso una donna a Bellante si è costituita è una ragazza di 25 anni

Per Rosanna Pigliacampo, 58 anni di Campli, morta investita da un'automobile a Bellante stazione nella mattinata di mercoledì 29 ottobre da un pirata della strada, sulla statale 80, nel pomeriggio dello stesso giorno una donna di 25 anni si è presentata, con il suo avvocato, nella questura di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Argomenti simili trattati di recente

Nuoro, pedone travolto sulle strisce pedonali: automobilista positivo all’alcol test - facebook.com Vai su Facebook

E' stato individuato l'automobilista che ieri ha investito, uccidendolo, Donato De Carlo, il 60enne, cuoco di professione, travolto da un'auto pirata intorno alle 20 mentre camminava lungo la regionale 71 a Terontola, nel Comune di Cortona (Arezzo), insieme al - X Vai su X

«NON MI SONO ACCORTA DI AVERLA INVESTITA», PARLA LA 25ENNE CHE HA TRAVOLTO E UCCISO ROSANNA PIGLIACAMPO - È la giovane donna che ha investito e ucciso Rosanna Pigliacampo, 58 anni, ieri mattina a Bellante . Come scrive certastampa.it

Auto travolge e uccide 35enne a Fiumicino, automobilista denunciato per omicidio stradale - Una donna di trentacinque anni è morta in un incidente stradale in via Redipuglia nel Comune di Fiumicino. Si legge su fanpage.it

Travolge e uccide ciclista nel Piacentino, automobilista arrestato - 30 ha investito e ucciso con la propria auto un 37enne in bici, lungo la provinciale Mottaziana che po ... Lo riporta ansa.it