L' automobilista che ha travolto e ucciso una donna a Bellante si è costituita è una ragazza di 25 anni

Ilpescara.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Rosanna Pigliacampo, 58 anni di Campli, morta investita da un'automobile a Bellante stazione nella mattinata di mercoledì 29 ottobre da un pirata della strada, sulla statale 80, nel pomeriggio dello stesso giorno una donna di 25 anni si è presentata, con il suo avvocato, nella questura di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

«NON MI SONO ACCORTA DI AVERLA INVESTITA», PARLA LA 25ENNE CHE HA TRAVOLTO E UCCISO ROSANNA PIGLIACAMPO - È la giovane donna che ha investito e ucciso Rosanna Pigliacampo, 58 anni, ieri mattina a Bellante . Come scrive certastampa.it

Auto travolge e uccide 35enne a Fiumicino, automobilista denunciato per omicidio stradale - Una donna di trentacinque anni è morta in un incidente stradale in via Redipuglia nel Comune di Fiumicino. Si legge su fanpage.it

automobilista ha travolto uccisoTravolge e uccide ciclista nel Piacentino, automobilista arrestato - 30 ha investito e ucciso con la propria auto un 37enne in bici, lungo la provinciale Mottaziana che po ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Automobilista Ha Travolto Ucciso