Laurienté più Pinamonti Esposito non basta | il Sassuolo vince 1-2 a Cagliari

Un appassionante turno infrasettimanale di Serie A in questo fine ottobre, che vede anche le ultime gare andare in archivio. La nona giornata si chiuderà con Pisa-Lazio, ma nel frattempo si è da poco concluso un Cagliari-Sassuolo che metteva in palio punti preziosi per la salvezza, e ad esultare al fischio finale sono gli ospiti. I neroverdi si impongono col punteggio di 1-2 sui sardi grazie ad una prestazione di spessore, che permette loro di salire a quota 13 punti addirittura a ridosso della zona Europa, in un inizio di campionato davvero ottimo. Masticano amaro i rossoblù, che non hanno fatto mancare grinta e impegno ma rimangono inchiodati a 9 punti dopo tale sconfitta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Laurienté più Pinamonti, Esposito non basta: il Sassuolo vince 1-2 a Cagliari

