Laurientè e Pinamonti il Sassuolo vince 2-1 a Cagliari
Successo importante per i neroverdi di Grosso, terzo ko consecutivo casalingo per i sardi CAGLIARI - Importante colpo esterno in ottica salvezza del Sassuolo. Gli uomini di mister Fabio Grosso, infatti, espugnano 1-2 la Unipol Domus di Cagliari nel match valido per la nona giornata di Serie A 20252. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
