Laureati magistrali in Ingegneria sono il 14,7% In aumento il numero di donne il 31,5%

Nel 2024, secondo l’elaborazione dei dati del ministero dell’Università e della Ricerca effettuata dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), la quota di laureati magistrali in ingegneria si attesta al 14,7% del totale nazionale, segnando un'ulteriore riduzione rispetto agli anni precedenti. Una flessione che, pur restando entro una soglia significativa, conferma una tendenza già in atto. La composizione interna del gruppo, però, racconta un cambiamento ancora più marcato: meno attrazione verso i corsi tradizionali e maggiore interesse per i percorsi trasversali o emergenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

