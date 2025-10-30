L' audio di Sangiuliano e della moglie Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite nella vita privata

Feedpress.me | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interferenze illecite nella vita privata. È il reato che la Procura di Roma contesta all’imprenditrice Maria Rosaria Boccia - in concorso con un giornalista - e che ha portato nelle scorse ore il gip ad emettere un provvedimento di sequestro preventivo del file audio relativo ad una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai profili social di Boccia e da una testata online campana.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

l audio di sangiuliano e della moglie maria rosaria boccia indagata per interferenze illecite nella vita privata

© Feedpress.me - L'audio di Sangiuliano e della moglie, Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite nella vita privata

Leggi anche questi approfondimenti

audio sangiuliano moglie mariaPompei, gli audio con l'ex ministro Sangiuliano mettono in nuovi guai Maria Rosaria Boccia - Gli audio dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano con la moglie mettono di nuovo nei guai Maria Rosaria Boccia indagata interferenze illecite. Come scrive lostrillone.tv

audio sangiuliano moglie mariaReport, perché la Rai non si è opposta a trasmettere l’audio di Sangiuliano e la moglie: «Scagiona Arianna Meloni» - Emerge un nuovo retroscena sulla decisione di Ranucci, avallata dalla governance meloniana della Rai di mandare in onda il confronto tra Federica Corsini e Sangiuliano. Scrive editorialedomani.it

audio sangiuliano moglie mariaReport, multa per un audio privato tra Sangiuliano e la moglie Federica Corsini: "È servito solo a umiliarmi" - Federica Corsini e Report: sanzione alla Rai per la trasmissione non autorizzata di un audio privato e le polemiche sulla privacy. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Audio Sangiuliano Moglie Maria