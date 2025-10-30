L' audio di Sangiuliano e della moglie Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite nella vita privata

Interferenze illecite nella vita privata. È il reato che la Procura di Roma contesta all’imprenditrice Maria Rosaria Boccia - in concorso con un giornalista - e che ha portato nelle scorse ore il gip ad emettere un provvedimento di sequestro preventivo del file audio relativo ad una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai profili social di Boccia e da una testata online campana.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'audio di Sangiuliano e della moglie, Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite nella vita privata

Leggi anche questi approfondimenti

Luigi Manconi separa la solidarietà dovuta per l’attentato e le critiche per Ghiglia nella sede di Fratelli di Italia dalla multa comminata alla Rai per avere mandato in onda l’audio fra Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. Perché secondo lui la sanzione era - facebook.com Vai su Facebook

La moglie di #Sangiuliano #FedericaCorsini diffida #Report: “Audio diffuso acquisito illecitamente. Io l’unica vittima” - X Vai su X

Pompei, gli audio con l'ex ministro Sangiuliano mettono in nuovi guai Maria Rosaria Boccia - Gli audio dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano con la moglie mettono di nuovo nei guai Maria Rosaria Boccia indagata interferenze illecite. Come scrive lostrillone.tv

Report, perché la Rai non si è opposta a trasmettere l’audio di Sangiuliano e la moglie: «Scagiona Arianna Meloni» - Emerge un nuovo retroscena sulla decisione di Ranucci, avallata dalla governance meloniana della Rai di mandare in onda il confronto tra Federica Corsini e Sangiuliano. Scrive editorialedomani.it

Report, multa per un audio privato tra Sangiuliano e la moglie Federica Corsini: "È servito solo a umiliarmi" - Federica Corsini e Report: sanzione alla Rai per la trasmissione non autorizzata di un audio privato e le polemiche sulla privacy. Come scrive notizie.it