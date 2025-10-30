Latina accordo tra Comune e Regione per la protezione della costa
Latina, 30 ottobre 2025 – Via libera al piano operativo per l’esecuzione del progetto di completamento delle opere di protezione della costa da Foce Verde a Capo Portiere. Si tratta dell’intervento che prevede un investimento complessivo di 6,49 milioni di euro, finanziato per 5,5 milioni dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (attraverso il Piano Sviluppo e Coesione – ex FSC 2014-2020) e per 993 mila euro dal Comune di Latina. Ad imprimere un’accelerata sull’iter è stata la firma dell’accordo tra Comune e Regione Lazio. A sottoscrivere l’atto sono stati il dirigente del Dipartimento Ambiente dell’ente municipale, ingegnere Gian Pietro De Biaggio, e il direttore regionale Lavori pubblici e Infrastrutture, ingegnere Luca Marta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
