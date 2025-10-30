L’asso di Bastoni Barella il più ispirato Dimarco fa il ritmo

SOMMER 6. Il più grande nemico, più che la Fiorentina, è la pioggia. Chiude bene su Kean. AKANJI 6,5. Il più pressato in avvio, ne esce quasi sempre a testa alta. BISSECK 7. Chiude una palla velenosa per Kean. Centrale si dimostra più lucido che a destra. BASTONI 7. L'inserimento del ventisettesimo è prodigioso, la palla per Dimarco poco dopo è perfetta. E' il più pericoloso in avvio. DUMFRIES 6,5. Chiama palla per tutto il primo tempo, e in effetti alle prime due giocate valide nella ripresa va vicinissimo al gol del vantaggio. BARELLA 7. Ispirato più sul gioco lungo che sul corto, porta avanti la squadra e tiene schiacciata la Fiorentina.

