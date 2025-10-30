Lascio i social sono stanco di essere utilizzato come sputacchiera A un certo punto bisogna smettere di prestarsi a punching ball dei somari maleducati Vado su Substack |

Addio social. Roberto Burioni, che dei social ha sempre fatto un mezzo per la divulgazione scientifica, dice basta e lo fa su Facebook come ultimo post prima di chiudere ogni profilo e dedicarsi sono a Substack, la piattaforma online che permette di pubblicare newsletter (e ora anche podcast o post) con o senza abbonamento. “Dieci anni fa, mentre ero a La Jolla a insegnare insieme alla mia famiglia, cominciava la mia avventura sui social, con dei post su Facebook riguardanti i vaccini dell’infanzia e si apriva una parte della mia vita che, da professore ordinario del San Raffaele, non potevo certo immaginare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Lascio i social, sono stanco di essere utilizzato come sputacchiera. A un certo punto bisogna smettere di prestarsi a punching ball dei somari maleducati. Vado su Substack”:

Altri contenuti sullo stesso argomento

Qualche giorno che non scrivo qui sui social, fatta eccezione per qualche aggiornamento di natura lavorativa. Lascio nelle storie il racconto di quanto continua ad avvenire ed è un racconto fatto da professionisti competenti e informati. Professionisti dell'inform - facebook.com Vai su Facebook

Burioni dice addio ai social: "Basta insulti e minacce, sono stanco di essere usato come una sputacchiera" - Il virologo ha salutato gli utenti Facebook con un lungo messaggio e ha annunciato il suo "trasloco" sulla piattaforma a pagamento Substack: "Dopo 10 anni dico stop. Segnala today.it