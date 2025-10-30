Lascio i social sono stanco di essere utilizzato come sputacchiera A un certo punto bisogna smettere di prestarsi a punching ball dei somari maleducati Vado su Substack |

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio social. Roberto Burioni, che dei social ha sempre fatto un mezzo per la divulgazione scientifica, dice basta e lo fa su Facebook come ultimo post prima di chiudere ogni profilo e dedicarsi sono a Substack, la piattaforma online che permette di pubblicare newsletter (e ora anche podcast o post) con o senza abbonamento. “Dieci anni fa, mentre ero a La Jolla a insegnare insieme alla mia famiglia, cominciava la mia avventura sui social, con dei post su Facebook riguardanti i vaccini dell’infanzia e si apriva una parte della mia vita che, da professore ordinario del San Raffaele, non potevo certo immaginare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lascio i social sono stanco di essere utilizzato come sputacchiera a un certo punto bisogna smettere di prestarsi a punching ball dei somari maleducati vado su substack

© Ilfattoquotidiano.it - “Lascio i social, sono stanco di essere utilizzato come sputacchiera. A un certo punto bisogna smettere di prestarsi a punching ball dei somari maleducati. Vado su Substack”:

Altri contenuti sullo stesso argomento

lascio social sono stancoBurioni dice addio ai social: "Basta insulti e minacce, sono stanco di essere usato come una sputacchiera" - Il virologo ha salutato gli utenti Facebook con un lungo messaggio e ha annunciato il suo "trasloco" sulla piattaforma a pagamento Substack: "Dopo 10 anni dico stop. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Lascio Social Sono Stanco