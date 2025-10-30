L’arte sparita nel nulla Dipinti per milioni di euro di cui non si ha più traccia

Di anni ne sono passati 33. Era il tempo delle interpellanze fatte dai consiglieri di minoranza Pds-Indipendenti al sindaco di Modigliana Pier Paolo Gugnoni, che scoperchiò il vaso di Pandora della malagestione del patrimonio artistico. Da allora non esiste ancora un inventario aggiornato delle opere pittoriche che però è in corso. Il sindaco Jader Dardi l’ha ribadito in consiglio comunale, rispondendo all’interpellanza del gruppo di minoranza ‘ModiglianAttivazione’ sulla ‘Tutela del patrimonio culturale in giacenza nel comune’. Dardi ha così ricostruito (in parte) una vicenda che perdura da decenni, fatta di disattenzione nella conservazione delle opere pittoriche di proprietà comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

