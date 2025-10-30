Largo Maradona il sindaco Manfredi ufficializza la riapertura nel giorno del compleanno del Pibe de Oro
Nel giorno in cui Napoli celebra quello che sarebbe stato il 65° compleanno di Diego Armando Maradona, arriva anche la notizia più attesa dai napoletani: si è finalmente risolta la vicenda legata a Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Largo Maradona, c’è uno spiraglio: i dettagli. Dopo settimane di tensione e chiusura dell’area, il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato la ritrovata normalità con un post sui propri canali social, accompagnato da un video della sua visita al celebre murale del Pibe de Oro. “ Un gesto di dialogo per trovare una soluzione amministrativa e regolarizzare un luogo divenuto famoso nel mondo come Largo Maradona”, ha scritto il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
