L’Arezzo non si ferma neanche in Coppa | superata la Torres
Arezzo – Torres 2-0 AREZZO: Trombini; Perrotta (71’De Col), Arena, Chiosa, Tito; Meli (46’Ferrara), Eklu (60’Chierico), Iaccarino (60’Guccione); Dell’Aquila, Ravasio (79’Concetti), Djamanca. A disp: Venturi, Galli, Pattarello, Gilli, Tavernelli, Righetti, Cianci. All.Bucchi TORRES: Zaccagno; Scheffer (26’Lattanzio), Biagetti, Idda (46’Mercadante), Nunziatini; Bonin, Brentan, Masala, Zambataro (71’Dumani); Lunghi (60’Musso), Starita (71’Mastinu). A disp: Petriccione, Marano, Sala, Carboni, Giorico, Fabriani, Frau. All. Zauri ARBITRO: Bozzetto di Bergamo RETI: 24’Dell’Aquila, 76’Ravasio NOTE: Spettatori 1168 (13 ospiti), ammoniti Biagetti (T), Eklu (A), Nunziatini (T). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo 19 vittorie e 7 sconfitte, si ferma la corsa amaranto. In Umbria segna Dubickas, pareggia Cianci nella ripresa: l’Arezzo resta primo in classifica Vai su Facebook
Tavernelli apre, Ravasio e Varela chiudono: @SsArezzo non si ferma più $campionato $serieC $vittoria - X Vai su X