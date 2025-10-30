L' archistar Ratti ritira la firma contro la giunta di Sala
Le conseguenze della maxi inchiesta sull’urbanistica di Milano continuano a farsi sentire. Mentre si allunga l’elenco degli indagati e delle imputazioni per ognuno dei soggetti coinvolti nell’inchiesta milanese sull’urbanistica, a dare un altro affondo alla Giunta di Sala è il noto architetto Carlo Ratti. Già, perché le vicende giudiziarie che hanno paralizzato la città non riguardano solo le famiglie che, a causa del blocco dei cantieri, vivono in un purgatorio senza fine con i costruttori che non hanno più certezze, ma solo timori. Le conseguenze di quanto accaduto emergono anche dalla decisione del super archistar Carlo Ratti, che ha deciso di ritirare la firma dal progetto del Campus dell’Università nell’area Expo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
